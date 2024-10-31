“Küçük Kızlar Tütün Dükkanında Hırsızlık”

KAĞITHANE’DE TUTUN MAMULLERİ DÜKKANINA ÇALIM ATMAK

Olay, Kağıthane’de tütün mamulleri satan bir dükkanda meydana geldi. 18 yaşından küçük iki şüpheli, sigara fiyatlarını sorduktan sonra tezgahı karıştırıp dans ederek ilginç hareketler yaptı. Şüphelilerden biri, çalışanla tartışıp tokat atarak dükkandan kaçtı. Çalışan, şüphelinin arkasından koşarken diğer şüpheli de tezgahın üzerindeki cep telefonunu çaldı. Yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

DÜKKANDAKİ TANSİYON

Olay, 29 Ekim Salı günü saat 14.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki 18 yaşından küçük kız, sigara almak amacıyla bir dükkana girdi. Çalışan Mazlum B.’nin arka tarafta olmasını fırsat bilen şüpheliler, tezgahları karıştırmaya ve bir cep telefonunu diğerinin üstüne koymaya başladılar. Bir şüpheli, aynanın karşısına geçip dans etti.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerden biri, tezgahın arkasına geçerek sandalyeye oturdu. Çalışan, oturan şüpheliye kalkmasını ve tezgahın arkasına geçmesini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan şüpheli, “kendini bir şey sanıp havalanma” diyerek tepki gösterdi. Çalışan, şüpheliyi boğazından tutarak itti. Buna karşılık olarak, şüpheli çalışana tokat attı ve dükkanın kapısından koşarak kaçtı. Çalışan da hemen peşinden gitti. Bu esnada başka biri, tezgahta bulunan cep telefonunu ve bir paket sigarayı çalarak uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çalışan, cep telefonunun çalındığını anlamadan dükkana geri döndü. İki şüpheli, tekrar sokakta buluşarak hızla kayıplara karıştı. Yaşanan olaylar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olay hakkında konuşan Mazlum B., “İlk önce gelip kafamı karıştırmaya çalıştılar. Bu sırada bir müşterim telefonunu burada unuttu. Şüpheliler, kendi telefonunu müşterinin telefonunun üstüne koyup çaldı. Bir süre sigara fiyatlarını sordular. Sonra ben yanındaki arkadaşıyla tartışıp kovalayınca arkamdaki kızı unuttum. O da telefonu çalıp kaçtı” dedi.

Cep telefonunun sahibinin, emniyete giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.