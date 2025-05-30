Küçük Konser İçin Keremcem Geldi

ÖĞRENCİLER İLE SAMİMİ SOHBET

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Müzik Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikte, Türk popunun tanınmış sesi ve dizi-film oyuncusu Keremcem Dürük öğrencilerle bir araya geldi. MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide, müzik ve kariyer üzerine bilgiler paylaşan sanatçı, katılımcılara müziğin inceliklerini aktardı.

MUĞLA’NIN ÖZEL YERİ

Keremcem, Muğla’nın kendisi için özel bir yeri olduğunu belirtti. Öğrencilerden gelen meraklı soruları da yanıtlayan sanatçı, Muğla’da konser vermek için bulunmanın kendisi için değerli olduğunu ifade ederek mutluluğunu dile getirdi. Etkinlik, samimi bir sohbet atmosferinde gerçekleşti ve MSKÜ öğrencileri, Keremcem ile birlikte fotoğraf çektirme imkanı buldu.