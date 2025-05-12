Küçük Rehberim Projesi Başladı

MURATPAŞA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİNE YENİ BİR DOKUNUŞ

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Küçük Rehberim’ projesi, yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin hafta sonları turistlere Türkçe ve İngilizce tanıtım yapmalarını sağlıyor. Projeye katılan 624 ortaokul öğrencisi, Antalya’nın Hıdırlık Kulesi ve Atatürk Evi Müzesi gibi turistik mekanlarda ziyaretçileri bilgilendiriyor.

ÖĞRENCİLERİ SOSYALLEŞTİRİYOR

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki projede, yabancı dil ağırlıklı eğitim alan 624 öğrenci, kentin tarihi ve turistik noktalarında yerli ve yabancı turistlere rehberlik yaparak dil pratiği yapıyor ve sosyalleşme imkanı buluyor. Proje, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu ve Faruk Tugayoğlu Ortaokulu’nda eğitim gören 5 ve 6’ncı sınıf öğrencileri ile yürütülüyor. Öğrenciler, gruplar halinde tarihi yapıların önünde bulunarak, Antalya’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtıyor.

HİZMET VERMEK VE DİL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, proje ile ilgili olarak, “Antalya bir dünya kenti. Geçen yıl 17 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği şehrimizde, çocuklarımızın öğrendikleri yabancı dili gerçek hayatta kullanabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, öğrencilerin bilgi ve becerilerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz” dedi. Ayrıca Coşkunsu, projenin sürdürülebilir olduğunu ve öğrencilerin gelişimlerini sürekli takip edeceklerini belirtti.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Proje kapsamında yer alan 11 yaşındaki Caner Aksu, “Turistlerle konuşmak iletişim becerilerimi geliştirdi. Atatürk Evi Müzesi’ni tanıtıyorum. Atatürk’ün Antalya’ya gelişini, burada yaptığı sosyal faaliyetleri anlatıyorum. Bu bilgileri başkalarıyla paylaşmak beni mutlu ediyor” diye ifade etti. 12 yaşındaki Alya Dila Çetin ise, “İngilizce dil becerimi geliştirdim. Turistlerle anlaşmak beni çok mutlu ediyor ve Atatürk Evi Müzesi hakkında hiç bilmediğim bilgileri öğrendim” şeklinde konuştu.