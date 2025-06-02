Küçük Tekne Balıkçıları Sardalya Satıyor

MARMARA DENİZİ’NDE SARDALYA AVINA DEVAM EDİLİYOR

Tekirdağ’da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalyalar, balık tezgahlarını süslüyor. Marmara Denizi’ne açılan bu balıkçıların ağlarına takılan taze sardalyalar satışa sunuluyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kentteki küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini belirtiyor. Balıkçıların faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Pehlivanoğlu, “Balıkçılar bu sıralar limana daha çok sardalyayla dönüyor. Sardalyanın yanı sıra istavrit avcılığı da devam ediyor. Sezon başındaki gibi bol balık olmasa da tezgahlar boş kalmıyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyor.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

TEZGAHLARDA SARDALYA TERCİHİ ÖNE ÇIKIYOR

Balıkçı Bekir Erol da tezgahların hiçbir zaman boş kalmadığını ifade ediyor. Her gün taze balık satışı yaptıklarını belirten Erol, “Küçük tekne balıkçıları mevsim balığı avlamaya devam ediyor. Vatandaşlar daha çok sardalya tercih ediyor. Diğer balıklar da tercih ediliyor ama gözde olan sardalya. Vatandaşlar mevsim balığı olmasından dolayı sardalyayı tercih ediyor. Daha çok ızgarada pişirilerek tüketiliyor.” diyor.