Küçük Tekneler, Taze Balık Sağlıyor

AV SEZONUNUN SONA ERMESİ

Av sezonunun 15 Nisan’da büyük tekneler için sona ermesiyle birlikte, Tekirdağ’daki halk, taze balık ihtiyacını küçük tekneler aracılığıyla karşılıyor. Yasağın dışında kalan bu küçük tekneler, Marmara Denizi’ne açılarak taze balık getirmeye devam ediyor. Kentteki tezgahlar, bu teknelerle avlanan taze balıklarla dolup taşarken, Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri avlanmaya devam ediyor” dedi.

KÜÇÜK TEKNELERİN ROLÜ

Pehlivanoğlu, av yasağı süresince tezgahların balık ihtiyacını küçük tekne balıkçıların karşılayacağını belirtti. “Balıkçılar sezona palamutla başladı. Karadeniz’de bol palamut olduğu için Tekirdağlı balıkçılar bir süre orada avlandı. Palamutla 1-2 ay balıkçının yüzü güldü. Sonra balıkçılar kente döndü ama Marmara’da umduğunu bulamayınca ve müsilaj nedeniyle sezonu erken kapattı” dedi.

AV YASAĞI İLE İLGİLİ YANILGILAR

Balıkçı Behiç Karacı, av yasağıyla birlikte bütün balıkçılara avlanmanın yasak olduğu algısının yanlış olduğunu dile getirdi. Tezgahlarda her zaman günlük taze balık bulunduğunu belirten Karacı, “Küçük tekneler, küçük ağlarla istavrit, hamsi, sardalya, çupra, mezgit, barbun gibi çeşitleri yakalamaya devam ediyor. Çeşitlilik devam ediyor ama elbette miktarda azalma oldu. Büyük tekne bir gecede 100 kasa balık yakalarken, küçük tekne 10 kasa getiriyor. Bu da fiyatlara biraz yansıdı” ifadelerini kullandı. Vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini söyleyen Karacı, Marmara’da bölge bölge ortaya çıkan müsilajın avlanmayı zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.