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Küçük Uçak Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ, PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

ABD’nin Güney Kaliforniya’sında cumartesi günü bir yerleşim alanına düşen küçük uçağın pilotu yaşamını yitirdi. CBS News’in aktardığı habere göre, ABD Federal Havacılık İdaresi, olay anında uçakta bulunan tek kişinin pilot olduğunu bildirdi.

OLAY YERİNDE YARALANMA YOK

Simi Valley Polis Departmanı, “Görevliler tek motorlu bir uçağın bir konutun arka bahçesine düştüğünü tespit etti. Yerde bulunanlardan herhangi bir yaralanma bildirilmedi” açıklamasında bulundu.

İTFAİYE AÇIKLAMA YAPTI

Ventura County İtfaiye Departmanı, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, sabit kanatlı uçağın mahalledeki iki yapıya çarptığını ve her iki yapının da yangın çıkarması nedeniyle hasar gördüğünü belirtti. Ekipler, bölgedeki trafiği kapatırken, vatandaşları olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

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