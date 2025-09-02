Küçük Usta Yetenekli Bakırcı Oluyor

GELENEKSEL BAKIR İŞLEME SANATI

Gaziantep’te, bakırcı ustası olan 10 yaşındaki Yakup Can Bilici, babası Gökhan Bilici’nin yanında 3 yıl önce meslek öğrenmeye başladı. Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda çalışan Yakup Can, bir elinde darbe kalemi, diğerinde ise çekiçle bakıra şekil veriyor. Gaziantep, bakır işlemeciliğinin merkezi olarak kabul ediliyor ve Bilici, 27 yıllık deneyimi olan babasıyla birlikte kısa sürede bu sanatı öğrenmeyi başardı.

İLK BAŞARILAR VE İLERİ HEDEFLER

Küçük yaşına rağmen bakır işleme konusundaki yeteneğiyle dikkat çeken Yakup Can, babasıyla birlikte gün içerisinde sürekli bakıra şekil veriyor. İlkokul 4. sınıf öğrencisi olan Bilici, tatil günlerinde babasının iş yerine gidiyor ve burada çalışarak kendisini geliştirmeye devam ediyor. İş yerinde gelenlerin gözdesi haline gelen Bilici, azmiyle çevresindekilerin beğenisini kazanıyor.

BAŞARILI GELECEK HEDEFİ

Bakırcılık mesleğini öğrenmenin yanı sıra, gelecekte polis olmayı da hayal eden Bilici, “Müşteriler tarafından ‘Yakup Can usta’ olarak biliniyorum. Mesleki yeteneğimle yılların ustalarına taş çıkarıyorum. Babamla birlikte çalışmak benim için büyük bir başarı” diyor. Ayrıca, babasıyla birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayarak, “Babamın mesleğini sürdürmek istiyorum” ifadelerini kullanıyor.

BABANIN GURURU

Baba Gökhan Bilici ise, oğlu Yakup Can ile gurur duyduğunu ve onun ileride iyi bir bakır ustası olacağına inandığını belirtiyor. Gökhan Bilici, “Oğlum tatil günlerinde yanımda çalışıyor ve ben de ona bu mesleği öğretiyorum. Çoğu ustanın yapamayacağı işleri gerçekleştirebiliyor. Oğlum küçük ama yaptığı işler gerçekten büyük. Onunla gurur duyuyorum” diyerek duygularını ifade ediyor.