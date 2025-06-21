Küçük Yaşta Motosiklet Sürücülerine Cezalar

CEZA UYGULAMALARI

Antalya’da asayiş ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan küçük yaştaki motosiklet sürücülerine 100 bin liranın üzerinde ceza kesildi. Yaşları 14 ile 15 arasında değişen bu sürücüler, yazılan cezaların ardından karakola götürüldü ve motosikletleri trafikten men edildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Manavgat ilçesine bağlı Şelale Mahallesi 3519 sokak üzerinde bulunan bir motosiklet, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takip altına alındı. Motosikletin abartılı egzoz nedeniyle çevreyi rahatsız etmesi, plakasının görünmemesi ve sürücünün küçük yaştaki olması nedeniyle ekipler durdurulmasını istedi. Ancak, motosiklet sürücüsü durmak yerine kaçmayı tercih etti ve 60. Yıl İlkokulu yakınlarında arkadaşlarıyla buluştu.

KESİLEN CEZALAR

Asayiş ekiplerinin takibi neticesinde motosiklet sürücüsü yakalandı. Olay yerine çağrılan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 14 yaşındaki A.C. isimli sürücünün kullandığı motosiklet için toplamda 36 bin lira civarında ceza uyguladı. Bu cezalar, abartılı egzoz, plakanın düzenekle kapatılması, ehliyetinin olmaması ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak gibi maddelerden oluştu. Aynı zamanda, başka iki motosiklete de plakanın olmaması ve sürücülerinin ehliyetinin olmaması gibi nedenlerden dolayı toplamda 70 bin lira civarında ceza kesildi.

SONUÇLAR VE AŞAMALAR

Motosiklet kullanan üç çocuk ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Trafikten men edilen motosikletler ise yediemin otoparkına çekildi. Olay, küçük yaşlardaki sürücülerin trafik kurallarına uymalarının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.