Küçükbakkalköy’de Cep Telefonu Unutuldu

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ataşehir’de bir iş yerinde kasada unutulan cep telefonunun başka bir kişi tarafından alındığını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medya üzerinden yayıldı. İzlenen bu görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonu alan şüphelinin kimliğini tespit etti.

ŞÜPHELİNİN AÇIKLAMALARI

Gözaltına alınan şüpheli, yaptığı açıklamada “cep telefonunu dalgınlıkla aldığını ve bu telefonun kendisine ait olmadığını anladığında tekrar sahibine iade ettiğini” belirtti. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, telefonun 26 Ağustos’ta gerçek sahibine teslim edildiği ortaya çıktı. Olay sonucunda şikayetçi olan kimse bulunmaması nedeniyle şüpheli hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Çorum’da 5 ev zarar gördü

Çorum'un Kale Mahallesi'nde çıkan yangında beş ev hasar gördü, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kundaklama olasılığı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kayseri’de Hırsızlıkta Yüzde 61 Azalma

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Odası toplantısında evden hırsızlık oranının yüzde 61 azaldığını duyurdu. Bu gelişme, şehrin güvenlik durumunu olumlu yönde etkiliyor.

