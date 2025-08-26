Küçükbakkalköy’de Cep Telefonu Unutuldu

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ataşehir’de bir iş yerinde kasada unutulan cep telefonunun başka bir kişi tarafından alındığını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medya üzerinden yayıldı. İzlenen bu görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonu alan şüphelinin kimliğini tespit etti.

ŞÜPHELİNİN AÇIKLAMALARI

Gözaltına alınan şüpheli, yaptığı açıklamada “cep telefonunu dalgınlıkla aldığını ve bu telefonun kendisine ait olmadığını anladığında tekrar sahibine iade ettiğini” belirtti. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, telefonun 26 Ağustos’ta gerçek sahibine teslim edildiği ortaya çıktı. Olay sonucunda şikayetçi olan kimse bulunmaması nedeniyle şüpheli hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.