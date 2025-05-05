Küçükbaş Hayvana İlgi Artıyor

ARTAN MALİYETLERDEN ŞİKAYET EDİYORLAR

Osmaniye’de kurbanlık satan besiciler, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Besici Samet Kocaman, “Milletin alım gücü o kadar düşmüş ki normalde büyükbaşa ortak girilir. Artık insanlar küçükbaşa ortak girmeyi düşünüyor” diyor. Hayvan tüccarı Ufuk Kubilay ise “Üretici yem maliyetleri yüksek olduğundan, süt para etmediğinden bütün hayvanlarını satıyor” şeklinde değerlendiriyor. Kadirli ilçesindeki kurbanlık satıcıları, önceki yıllara nazaran maliyetlerin çok artmış olduğunu ve bu durumun fiyatlara yansıması gerektiğini belirtiyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN ZORLUKLARI

Kurbanlık satıcısı Duran Arslantaş, “Ben küçükbaş hayvan besliyorum. Geçen sene yemin torası 400 liraydı, bu sene 650-670 lira. Kurbanlığın kilosunun 370-400 liraya kadar çıkması gerekiyor, yoksa kurtarmıyor bizleri. Bunun ilaçları, emeği kolay değil” diyor ve hayvan beslemekten vazgeçmeyi düşündüğünü aktarıyor. Başka bir besici Mehmet Akbaş ise “Bu sene kurbanlığın kilosunun 350 lira olması lazım. Arpa, küspe ve diğer yemlerin maliyetleri çok arttı. Saman geçen sene 80 liraydı, bu sene 160 lira oldu” sözlerini dile getiriyor.

GELİR DÜŞÜKLÜĞÜ HAYVANCILIĞI TEHDİT EDİYOR

Hayvan tüccarı Ufuk Kubilay da “Tüccarım, üretici yem maliyetleri yüksek olduğundan ve süt para etmediğinden bütün hayvanlarını satıyor. Hayvancılık bitiyor” demekte. Samet Kocaman, artan maliyetlerle ilgili, “Kadirli’de kurbanlık besliyorum. Bu sene maliyetler çok olduğu için geçen seneye göre yüzde yüz her şey artmış durumda” diye konuşuyor. Çiftçiler, bu şekilde devam ederse hayvancılığı bırakmayı düşüneceklerini ifade ediyor. Kocaman, “Durumlar o kadar kötü ki, insanlar artık küçükbaşa ortak girme fikrini düşünüyor” diyor. Bu koşullar altında çiftçiler, maliyetlerin artması nedeniyle üretimi bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.