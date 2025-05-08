Küçükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışması Yapıldı

KUZEY ANADOLU’DA HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

Sinop’un Gerze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvanlar için aşılama ve kimliklendirme etkinlikleri gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından yapılan bu çalışmalarla hayvanlara çiçek, veba ve brusella aşıları uygulanıyor.

HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda hayvanların kimliklendirme süreçleri de tamamlanıyor. “Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda” ilkesiyle yürütülen bu çalışmalar, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması açısından önemli bir yer taşıyor. Aşılama ve kimliklendirme faaliyetlerinin, Kurban Bayramı öncesinde belirlenen programa uygun olarak sona ermesi planlanıyor.