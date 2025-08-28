Küçükçekmece Belediyesi Ulaşım Desteği Sürdürüyor

ULAŞIM DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece Belediyesi, hastane ulaşımında sıkıntı yaşayan hastalar için sunduğu ulaşım desteğini devam ettiriyor. Bu çerçevede, son bir yıl içerisinde toplamda 8 bin 165 vatandaş, ambulans ve nakil hizmetlerinden yararlanmış. Ayrıca, 450 özel gereksinimli birey de asansörlü araçlarla sağlanan ulaşım hizmetinden faydalanmış. Ulaşım desteği sayesinde yatağa bağlı hastalar için ambulans, maddi durumu yetersiz vatandaşlar için ise binek araç desteği sağlanarak sağlık kuruluşlarına erişimleri kolay hale getiriliyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİLER İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ

İlçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin sağlık ve sosyal hayata erişimlerini artırmak amacıyla asansörlü araçlar ile ücretsiz ulaşım hizmeti sunuluyor. Bu araçlardan yararlanmak isteyen yürüyemeyen, tekerlekli sandalye kullanan ya da toplu taşıma araçlarında zorluk yaşayan bireyler, ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabiliyor. Belediye bünyesinde bulunan dört adet asansörlü servis aracı, Küçükçekmece’nin tüm mahallelerinden alınarak, il sınırları içerisindeki hastanelere, sağlık kurumlarına ve kamu kuruluşlarına ulaşımı sağlıyor. Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen bireyler, 444 4 360 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir ve randevu oluşturabilir.