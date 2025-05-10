Küçükçekmece Çatıda Yangın Çıktı, Söndürüldü

YANGIN KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÇIKTI

Küçükçekmece’de bulunan 3 katlı bir binanın çatısında beklenmedik bir yangın meydana geldi. Olay, Söğütlüçeşme Mahallesi Kavak Sokak’taki binada yaşandı. Yangının sebebi henüz netleşmedi.

POLİS VE İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ise hızlı bir şekilde harekete geçerek yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı.

ÇATI HASAR GÖRDÜ

Yangın sonucu çatıda belirgin bir hasar meydana geldi. Olay yerinde yapılan incelemelerle yangının çıkış nedeni konusunda araştırmalar sürüyor.