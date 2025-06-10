Küçükçekmece Davasında Sanık Savunmaları Alındı

MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’a yönelik silahlı saldırı düzenleyen suç örgütü üyelerinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında bazı sanıkların savunmaları alındı. Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ait bir salonda gerçekleştirdi. Toplamda 18 tutuklu sanık savunma yaptı. Tutuklu sanık Ömerhan Çeken, olay tarihinde sanık Ozan Adem ile birlikte ablasının evinde olduğunu ve olayla hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu. “Serdest Can ve Azat Balık ablamın evine geldi. Kırklareli’ne gitmeyi teklif ettim. Yolda Azat Balık’ın işi çıktığı için bizden ayrılması gerekti.” dedi. Çeken, “Evde bulunan silahlar bana ait değil. Biri Serdest Can’a, biri de Ozan Geyik’e ait” şeklinde savunma yaptı.

ARAÇTAKİ POZİSYONLAR

Sanık Serdest Can, Aziz Yeniay’a yönelik saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını iddia etti. Mazlum Doğan ise olay günü aracında bulunduğu durumu anlatarak, sanık Barış Önal’ın korkup polisi görünce kendisinin de kaçtığını belirtti. “Bu olaydan sonra bir yere gittik. Barış bana silahı doğrulttu ‘Sakın gitme sen gidersen bizi söylersin’ dedi.” dedi. Uyuşturucu etkisinde olduğunu öne süren Doğan, o an olanları net hatırlamadığını ve olay sırasında silah sesiyle kendine geldiğini aktardı.

SUÇLANDIKLARI KONU

Tutuklu sanık Volkan Akar, olay günü arkadaşlarıyla alışveriş merkezine giderken Serdest Can’ın kendisini aradığını ve bir yere bırakmasını istediğini ifade etti. “Toplamda 4 kişi araca bindik. Dönüş yolunda polis bizi çevirdi.” savunmasında bulundu. Suça sürüklenen çocuk Ç.S. ise, sanık Barış Önal’ın tehdidi altında olduğunu ve bu nedenle doğru ifade veremediğini söyledi. “Araca bindiğimde, aracı maskeli biri kullanıyordu. Barış’ın önünde uzun namlulu silah vardı.” şeklinde anlattı.

İDDİANAME DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 37 kişi “müşteki”, 61 kişi “sanık” olarak yer alıyor. İddianameye göre, suç örgütünün liderleri ve işbirlikçileri için toplamda çeşitli suçlardan hapis cezası talep ediliyor. Özellikle Aziz Yeniay’a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak, sanık Mazlum Doğan da 5 kişiye karşı “tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, suç örgütü üyesi toplamda 57 sanık için farklı suçlardan ceza talep ediliyor. Mahkeme, sanıkların savunmalarını almayı sürdürecek.