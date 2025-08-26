Haberler

Küçükçekmece’de 6 yaşındaki Adem Kaybetti

OTİZM HASTASI ÇOCUK GÖLDE BULUNDU

Küçükçekmece gölünde, 6 yaşındaki otizmli olduğu belirtilen Adem Barik, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesinin Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi.

KAYBOLAN ÇOCUK İHBAR EDİLDİ

İddiaya göre, 6 yaşındaki Adem Barik’in kaybolduğu ihbarı yapıldı. Daha sonra bir vatandaş, gölde hareketsiz bir şekilde yatan çocuğu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Çevredeki insanların müdahalesiyle gölden çıkarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye yönlendirildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Hastaneye arrived edilen 6 yaşındaki Adem Barik’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Barik’in göle nasıl düştüğü ise henüz bilinmiyor. Polis ekipleri, olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Haberler

Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.