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Küçükçekmece’de 65 Yaşında Ölüm

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KİŞİ EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Küçükçekmece’de 65 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Sultan Murat Mahallesi Oyuklu Sokak’ta bulunan beş katlı binanın üçüncü katında yaşayan Rahmi V’den haber alamayan ailesi, durumu hemen polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE MÜDAHELE ETTİ

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla Rahmi V’nin bulunduğu eve girdi. Evin içinde Rahmi V’yi hareketsiz olarak bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine iletti. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, Rahmi V’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili incelemeler tamamlandıktan sonra, Rahmi V’nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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