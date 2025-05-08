Küçükçekmece’de Alkollü Sürücü Kaçmaya Çalıştı

ALCOLÜ SÜRÜCÜNÜN ZİNCİRLEME KAZASI

Küçükçekmece’de, dört aracın yer aldığı zincirleme trafik kazasına neden olan alkollü sürücü yaya olarak kaçmaya çalıştı. Diğer sürücüler tarafından yakalanan bu kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece E-5, Cennet Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Edinilen bilgilere göre, E-5 Karayolu üzerine seyir eden 35 BUU 616 plakalı araç, önce bariyerlere çarptıktan sonra dört araca çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Diğer sürücüler, kaçışını gören sürücüyü yakalayarak darp etmeye girişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına aldı ve kaçmaya çalışan sürücüyü gözaltına alarak karakola götürdü.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik bir süre sonra normale döndü. Ayrıca, kaçan sürücünün yakalandığı ve darp edilmek istendiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.