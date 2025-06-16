Küçükçekmece’de Arkadaşından Bıçakla Öldürüldü

OLAYIN BAŞLANGICI

Küçükçekmece’de 16 yaşındaki Botan B., sosyal medya üzerinden oluşturduğu sahte hesapla 17 yaşındaki arkadaşı Furkan C. ile uzun süre iletişim kurdu. Kendini kadın olarak tanıtan Botan B., sabah saatlerinde bir restoranın önünde Furkan C. ile karşılaştı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma hızla kavgaya dönüştü.

KAVGANIN AŞAMALARI

Tartışma sırasında Furkan C., arkadaşı Botan B.’yi bıçaklayarak yaraladı. Olay, saat 09.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Botan B., açtığı sahte sosyal medya hesabında kadın fotoğrafları paylaşarak Furkan C.’yi kandırdı. Furkan C., çorba almak için gittiği restorandan çıkan Botan B. ile bir tartışmaya girdi ve bu tartışma bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

KAÇIŞ ANLARI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kavga sırasında Furkan C., Botan B.’yi defalarca sırtından bıçakladı. Çevrede bulunanlar kavgayı ayırmaya çalıştı ancak Furkan C., olay yerinden kaçmayı başardı. Kavgayı gören kişiler, durumu polise bildirdi. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Botan B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameraları, yaşanan olayı kaydetti ve şüpheli Furkan C.’nin kaçış anlarını ortaya çıkardı.

KAVGA ANLARI VE TANIK GÖRÜŞLERİ

Kavgaya müdahale eden tanıklardan Volkan Demir, “Buradan baktığımda çocuk sırtından vurulmuş bir şekilde yerde yatıyordu” dedi. Durumu açıklayan Demir, Botan B.’nin bisikletle çorba almak için orada bulunduğunu ve tartışmanın küfürleşmeyle başladığını aktardı. Vurulmasının ardından ambulansın geldiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirten Demir, Botan B.’nin hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi. Olayın ardından kaçmış olan Furkan C.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.