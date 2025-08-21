Küçükçekmece’de Ceset İtirafı Yapıldı

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece’deki bir villa inşaatının bahçesinde bulunan cesetle ilgili soruşturmanın ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca ve iki yeğeni, savcılıkta suçlarını kabul etti. Şüphelilerden amca Cebrail K, “Alacak verecek meselesi yüzünden onu döverek öldürdükten sonra inşaatın istinat duvarı kenarına gömdüm. Ertesi gün dozerle üzerini toprakla kapattım.” şeklinde ifade verdi. Adliyeye yönlendirilen üç şüpheli, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

KAYIP İHBARI VE SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI

Geçtiğimiz Haziran ayında kaçırılan yabancı uyruklu Nametullah S.’nin cesedi bir villa inşaatında gömülmüş halde bulundu. Olayın ardından sosyal medyada, bir kişinin zorla otomobile bindirildiği görüntüler ortaya çıktı. 20 Haziran’da polise teslim olan Cebrail K, “Biz Afgan Ali olarak bildiğimiz kişiyi yolda gördük. Bize 10 bin lira borcu vardı. Paramızı geri isteyince bize küfür etti. Biz de onu alıp karakola götürmek için otomobile bindirdik. Ancak çok sarhoştu, yolda bu niyetimizden vazgeçip onu indirdik.” dedi. Şüpheliler serbest bırakıldı.

YENİ MÜRACAATLA SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

2 Temmuz 2025’te yapılan kayıp müracaatı, soruşturmayı yeniden açılmasına neden oldu. Nametullah S.’nin yeğenleri, sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişinin ona çok benzediğini ifade etti. Bu gelişmenin ardından, Cebrail K., yeğenleri Muhammet Y.K. ve Nejat K. tekrar gözaltına alındı. Savcılık, şüphelileri kuvvetli şüphe nedeniyle tutukladı. Nametullah S.’nin hayatının son anlarına dair tanık ifadeleri de elde edildi.

CESET KADAVRA KÖPEKLERİYLE BULUNDU

Polis ekipleri, Cebrail K.’nin yönlendirmesiyle villa inşaatının çevresinde detaylı bir araştırma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı kadavra köpekleri, arama çalışmasına katıldı. Hedeflenen alanda gerçekleşen çalışmalar sırasında, derinliği 4 metreye kadar inen bir ceset bulundu. Bu ceset, Nametullah S.’ye aitti.

SUÇ İTİRAFI VE DNA EŞLEŞMESİ

Soruşturma derinleştikçe, şüpheliler tekrar gözaltına alındı ve yeni ifadeler verildi. Cebrail K, cinayeti itiraf ederek, “Onunla alacak verecek meselesi yüzünden kavgamız vardı. Onu araca aldıktan sonra önce Yenibosna’ya gittik. Burada araba değiştirdikten sonra Kumburgaz’a götürdük. Burada onu döverken öldü. Bunun üzerine onu istinat duvarının yanına gömdük.” açıklamalarında bulundu. Ayrıca, cesedin bulunduğu yer ile Nametullah S.’nin amcasından alınan DNA örnekleri eşleşti. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.