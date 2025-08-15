Küçükçekmece’de Çocuklar Şişe Attı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Küçükçekmece’de bir grup çocuk, bir kıraathaneye maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhuyla hazırladıkları şişeyi fırlattı. Olay neticesinde bir kişi yaralanırken, dört çocuk gözaltına alındı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede gerçekleşti.

Yaralanma ve Müdahale Süreci

Alınan bilgilere göre, çocuklar henüz bilinmeyen bir nedenle maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhu kullanarak oluşturdukları şişeyi kıraathaneye attı. Kıraathaneye zarar verme amacı taşıyan bu davranış sonucunda G.A. isimli bir şahıs yaralandı. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Operasyonu ve Şüphelilerin Yakalanması

Polisin yaptığı incelemelerde, maytap ve zarar verici maddeleri atarak olay yerinden kaçan çocukların Y.D. (14), Ö.K. (16), Ö.B. (15) ve M.E.P. (15) olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen dört şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.