Küçükçekmece’de Erkek Cesedi Bulundu

YENİ GELİŞMELER VE CESEDİN BULUNMASI

İstanbul Küçükçekmece’de terk edilmiş bir binada bulunan bir erkek cesedi, “Fatih Aydın bulundu mu?” sorusunu daha da derinleştirdi. Esra Erol’un programında işlenen Fatih Aydın olayı, cesedin kıyafet benzerliği nedeniyle Aydın’a ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu durumu merak eden binlerce kişi, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek DNA test sonuçlarını bekliyor. İşte güncel bilgiler ve detaylar…

FATİH AYDIN’IN KAYBOLUŞU VE ANNESİ RABİA AYDIN’IN İFADESİ

Fatih Aydın, 7 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Halkalı’da ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kayıplara karışmıştı. O tarihten beri birçok platformda aranan Aydın’a dair gelişmeler, Küçükçekmece’de bir binada keşfedilen erkek cesediyle bağlantılı hale geldi. Anne Rabia Aydın, 7 Temmuz’dan bu yana haber alamadığı oğlu Fatih’i bulmak için stüdyoya katıldı. Fatih, babasıyla tartıştıktan sonra kaybolduğundan aylardır ondan haber yok. Rabia Aydın, stüdyodaki tutumu ve sorulara verdiği tutarsız cevaplarla dikkat çekti.

BABA MAHMUT AYDIN’IN AÇIKLAMALARI VE YENİ İDDİALAR

Esra Erol, Rabia Aydın’a “Oğlunu eve getirmek için telefonla aradın mı?” sorusunu yöneltti. Rabia Aydın, yeğeninin kendisini aradığını ve “Merak etme Fatih eve gelece” bilgisi verdiğini ifade etti. Fatih Aydın’ın kaybolduğu sabah 4 cevapsız çağrısı olduğunu söyleyen Rabia Aydın, bu durumu “İçimden gelmedi” diyerek açıkladı. Bununla birlikte, 7 Temmuz sabahı işe gittiğini söyleyen baba Mahmut Aydın’ın o gün işe gitmediği belirlendi. Ayrıca, Mahmut Aydın’ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Tepeüstü Mezarlığı’nda beton dökme işlemi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE MAHMUT AYDIN’IN İDDİALARI

Mahmut Aydın, oğlu Fatih’in kaybolduğunu belirtmek amacıyla arkadaşını arayıp durumu bildirdi. Arkadaşının annesi Rabia Aydın’ı bilgilendirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde programa bağlanan Fatih Aydın’ın anneannesi, “Torunuma Mahmut Aydın zarar verdi” dedi. Mahmut Aydın ise soruları yanıtsız bırakırken, “Fatih’i kuzeni Ahmet saklıyor” şeklinde çarpıcı iddialarda bulundu. Rabia Aydın, eşinin arkadaşı Hakan ile oğlu Fatih kaybolduktan sonra yaptıkları sohbetleri de aktardı. Esra Erol, bu sohbetlerin Rabia Aydın’ın Fatih’i aramasına engel olabileceğini ifade etti.