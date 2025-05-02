Küçükçekmece’de Gaz Patlaması Tehlikesi Yaşandı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DOĞAL GAZ BORUSU KIRILDI

Küçükçekmece’de, bir alışveriş merkezinin otopark girişinde süren kazı çalışmaları sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu kırdı. Bu olay, çevredeki vatandaşlarda panik yarattı.

PANİK VE KAÇIŞ

Boru kırılması ile birlikte hızla havaya karışan gaz, potansiyel bir patlama riski oluşturdu. Bunun sonucunda vatandaşlar, AVM’den hızla uzaklaştı. Neyse ki, olay sonucunda herhangi bir patlama yaşanmaması, büyük bir facianın önüne geçti.

GAZ KAPATILDI, BORU ONARILDI

Olayın ardından, gerekli ekipler hemen harekete geçti. Gaz kesilirken, kırılan boru onarıldı ve kazı yapılan alan güvenlik önlemleri ile kapatıldı.