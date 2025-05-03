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Küçükçekmece’de Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Küçükçekmece’de bir binada gerçekleşen hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, İnönü Mahallesi Kale Sokak’taki bir binada sabah saatlerinde yaşandı.

ŞÜPHELİ, DEPREM ÇANTASINI ALDI

Anlaşıldığına göre, binaya gelen bir kişi önce alt kata inerek burada bulunan deprem çantasını aldı. Ardından, üst kata çıkan şüpheli, bir süre orada bekledikten sonra tekrar giriş katına inerek buradaki bisikleti de alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, binanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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