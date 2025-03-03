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Küçükçekmece’de İftar Vakti Çatı Yangını

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İSTANBUL’DA YANGIN PANİĞİ

İstanbul Küçükçekmece’de iftar vakti çıkan yangın büyük bir panik yaratıyor. Saat 19.00 sularında meydana gelen olayda, Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde yayılan alevler çatı katını tamamen sardı. Yangının iftar vaktinde çıkması, mahalle sakinleri arasında korku ve endişe oluşturdu.

İHBARET VE MÜDAHALE

Mahalle sakinleri yangını fark eder etmez durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Olay sonucunda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemiyor.

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