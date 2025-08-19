Haberler

Küçükçekmece’de İntihar Tehdidi, Trafik Tıkandı

İNTİHAR GİRİŞİ HENÜZ KÜÇÜKÇEKMECE’DE YAŞANDI

Olay, Küçükçekmece’deki E-5 üzerindeki bir üst geçitte saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, işsiz olduğunu belirten bir şahıs, üst geçidin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine araçlarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

KRİTİK MÜDAHALE VE TRAFİK KESİNTİSİ

İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşılık E-5’in altında şişme yatağı açtı. Uzun süreli ikna çalışması sonrası, adam köprüden indirildi. Ekiplerin olay yerine müdahale ederken, trafik tek şeride düştü. Bu nedenle E-5 üzerinde Bahçelievler yönünden Küçükçekmece istikametine kadar uzun kuyruklar oluştu.

