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Küçükçekmece’de Maskeli İki Kişi Saldırdı

OLAYIN GEÇTİĞİ ZAMAN VE YER

Küçükçekmece’de, plakasız motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, bir evi kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ölen veya yaralanan kimse olmaması dikkat çekerken, polis ekipleri saldırganları yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olay, 00.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Mercan Sokak’ta gerçekleşti.

SALDIRI TESBİTİ VE İNCELEMELER

Edinilen bilgilere göre, plakasız motosiklete binen kar maskeli şahıslar, sokakta bir evi hedef alarak kurşun yağdırdı. Saldırının ardından kamufle olan şahıslar olay yerinden hızla uzaklaşırken, sesleri duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine intikal eden asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırı alanında detaylı incelemelere başladı. Yapılan araştırmada, olay yerinde 5 adet mermi kovanı bulundu.

SAVUNMA VE POLİS ÇALIŞMALARI

Saldırıda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı ve ateş açılan binanın herhangi bir hasar almadığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırı ile alakalı incelemeleri genişletirken kaçan motosikletli saldırganları yakalama çabalarını sürdürüyor.

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