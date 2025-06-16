Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası Durumu, Ertelenmiş

Ceyda BIYIKLIOĞLU/İSTANBUL, – 2024 yılında Küçükçekmece’de gerçekleşen metrobüs kazasıyla ilgili ilk duruşma bugün gerçekleştirildi. Duruşmada, kazayla ilgili savunmalar alındı ve davanın seyri devam etti. 29 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda, metrobüsün karşı yönden gelen başka bir metrobüse çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Bu olayın ardından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosyada, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) denetim amiri olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi Saha Amiri Şafak Yıldız, inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk’ün “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMadaki AÇIKLAMALAR

Duruşma, Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, kazada yaralanan bazı davacılar ve onların avukatları duruşma salonunda yer aldı. Savunma yapan metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, “Bu kazadan dolayı çok üzgünüm. Eminim, benim gibi herkes mağdur oldu. Hem maddi hem manevi yönden büyük zarar gördüm. Böyle bir kaza herkesin başına gelebilir. Kazanın önlenmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Uzun süredir tutuklu olduğum için tahliyemi istiyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

MAĞDURUN BEYANLARI

Şikayetçi Emin Tunç, duruşmada beyanında şu sözleri dile getirdi: “2 defa ameliyat geçirdim. Ayağımda kırığım mevcut. Kaza sırasında bilincimi kaybettim. Bir an için gözüm açılır gibi oldu, yerde yatıyordum. Kazada sağ baş parmağım koptu. Ambulansla hastaneye kaldırıldım ve o gün ameliyata alındım. Kazanın nasıl gerçekleştiğini hatırlayamıyorum. Şikayetçiyim.”

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra sanık Düzgün Murat Çetin’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksiklerin tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe erteledi.