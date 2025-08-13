Haberler

Küçükçekmece’de Motosiklet Kazası: Hayatını Kaybetti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ SAAT VE YER

Küçükçekmece D-100 Karayolu’nda, sabah saat 04.30 sıralarında trajik bir motosiklet kazası gerçekleşti. Olay, Küçükçekmece Adalet Sarayı civarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Furkan Demir (21), Edirne yönünde ilerlerken gidon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

KAZANIN ETKİLERİ VE MÜDAHALE

Kaza sonrası yola savrulan Furkan Demir, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, Demir’in ağır yaralandığını belirleyerek onu hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Demir, hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Furkan Demir’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Aynı zamanda kaza anı, Demir’in kask kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı.

