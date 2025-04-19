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Küçükçekmece’de Motosikletle Saldırı Gerçekleşti

Olayın Gelişimi

KÜÇÜKÇEKMECE’de motosikletli iki şüpheli, bir iş yerine kurşun yağdırdı. 13 kurşunun iş yerine isabet ettiği bu saldırıyla alakalı polis inceleme başlattı. Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak’ta gerçekleşti. İki kişi, kimlikleri henüz tespit edilemeyen, uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı.

Polis İncelemesi

Saldırıda yaralı veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İş yerine toplamda 13 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, motosikletle iş yerine yaklaşan şüphelilerin daha sonra ateş açarak olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Önceki Olay

Ayrıca, saldırının gerçekleştiği iş yeri ile aynı binada bulunan bir emlak ofisine de 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş açıldığı belirtildi. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.

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