Küçükçekmece’de OLTa TeRapİ Protokolü İmzalandı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YENİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Küçükçekmece Yeşilay Şube Başkanlığı arasında, denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında Balık Tutma Temelli Terapi Programı (OLTA TERAPİ) için bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu önemli anlaşma, Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve Yeşilay Küçükçekmece Şube Başkanı Hasan Değirmenci tarafından gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol çerçevesinde, denetimli serbestlikte olan yükümlüler, suça sürüklenen çocuklar ve madde bağımlılarına yönelik sosyal uyum ve rehabilitasyon çalışmaları desteklenecek. Bu bağlamda özel planlamalar yapılarak, yükümlülerin zararlı çevrelerden uzaklaştırılması hedefleniyor. Program, doğayla etkileşim içinde stresle başa çıkma yeteneklerini geliştirmeyi, sabır ve disiplin duygularını artırmayı, öfke kontrolü sağlamayı, balık tutma ve doğa ile ilgili ilgi alanlarını teşvik etmeyi, çevre bilinci kazandırmayı ve sosyal uyum süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

EĞİTİM VE DESTEK HİZMETLERİ

Bu süreçte, uzmanlar aracılığıyla ihtiyaç tespitleri gerçekleştirilerek, okullarını terk eden suça sürüklenen çocukların yeniden eğitim kurumlarına yönlendirilmesi sağlanacak. Yükümlüler, Yeşilay ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzmanlarının gözetiminde olta kullanımı, güvenlik ve çevre etiği konularında eğitim alacak. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık seminerleri, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri de sunulacak. Uzmanların düzenli olarak gerçekleştireceği anket ve değerlendirmeler ile programın, yükümlülerin toplumsal uyumu ve suç oranlarının düşürülmesi üzerindeki etkisi bilimsel çerçevede ölçülecek.