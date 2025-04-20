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Küçükçekmece’de Otelde Adam Ölü Bulundu

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İSTANBUL’DA TRAJİK OLAY

İstanbul Küçükçekmece’de, Kemalpaşa Mahallesi Emekli Sokak üzerinde yer alan bir otelde kalan 1965 doğumlu Olcay Barut, sabah saatlerinde otelden çıktı. Bir süre sonra yeniden otele dönen Barut, kaldığı odaya geçti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Otel görevlileri, bir müddet sonra odaya gittiklerinde Barut’un cansız bedeniyle karşılaştı. Durum hemen ihbar edildi ve olay yerine polis, sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olcay Barut’un ölüm nedeni araştırmak amacıyla cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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