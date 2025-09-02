Küçükçekmece’de Parça Bulunmadı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE İNSAN PARÇALARI İHBARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPILDI

Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde, insan vücuduna ait parçaların bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, yapılan aramalarda hem suyun yüzeyinde hem de altında insan parçasına rastlanmadığı ve bulunan ipe bağlı bağırsakların hayvana ait olduğu belirlendi. Olay akşam saatlerinde meydana geldi.

CANKURTARAN EKİPLERİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Plajda görev yapan cankurtaran ekipleri, devriye sırasında insan bedenine ait olduğu düşünülen, ipe bağlı parçaları fark etti. Bu durumu hemen polis ekiplerine bildiren cankurtaranlar, hızlı bir şekilde yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

ARAŞTIRMALAR SONUCU HAYVANA AİT BAĞIRSAN BULUNDU

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışmalara başladı. Sahil güvenlik ekipleri ile dalgıç polisler, su üstünde ve su altında kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın sonucunda, insan bedenine ait herhangi bir parçanın bulunmadığı tespit edildi ve bulunan parçaların hayvana ait bağırsak olduğu belirlendi.