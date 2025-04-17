Küçükçekmece’de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Küçükçekmece’de meydana gelen olayda, Almanya’da yaşayan ağabeyinin emlakçı dükkanına pompalı tüfekle ateş eden bir kişi kaçtı. Olayda herhangi bir ölüm ya da yaralanma yaşanmadı, ancak polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için hızlı bir çalışma başlattı. Olay akşam saat 18.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak’ta gerçekleşti.

SORUNLU AĞABEY İLE KARŞILAŞMA

İddiaya göre, Selim Ç. (50) isimli kişi, Almanya’daki ağabeyi ile sorun yaşıyordu. Akşam saatlerinde Selim Ç., eline aldığı pompalı tüfek ile apartmanın zemin kattaki ağabeyinin sahibi olduğu emlakçı dükkanının önüne gitti. Belirlenemeyen bir nedenden ötürü, tüfeği ile iş yerine üst üste ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

POLİS TEYAKKUZDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı; fakat iş yerinin camları kırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı çalışmalar yaparken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kaçan Selim Ç.’yi yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor.