Küçükçekmece’de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Olayın Geçmişi ve Detayları

İstanbul Küçükçekmece’de, bir kişinin bulunduğu binanın zemin katındaki emlak ofisine pompalı tüfekle ateş açması sonucu hiç kimse yaralanmadı. Olay, Mehmet Akif Mahallesi Uzay Sokak’ta meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin Kimliği ve Nedeni

Olay ile ilgili ihbar üzerine polis ekipleri hızla adrese sevk edildi. Yapılan incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, iş yerinin bulunduğu binada yaşayan S.Ç. (50) olduğu tespit edildi. Saldırının arkasındaki nedenlerin, zanlı S.Ç. ile iş yerinin mülk sahibi kardeşi arasında miras konusu yüzünden gelişen bir husumetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Polisin Çalışmaları

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırının detayları ve zanlının yakalanması ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.