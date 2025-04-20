Küçükçekmece’de Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Küçükçekmece’de, motosikletle gelen iki şüpheli iş yerini hedef aldı. Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak’ta gerçekleşti. Şüphelilerin kimlikleri henüz tespit edilmedi. Uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açıldı.

SALDIRININ DETAYLARI VE POLİS İNCELEMESİ

Saldırı sonucunda iş yerine 13 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Neyse ki, olayda yaralanan ya da can kaybı meydana gelmedi. Polis ekipleri, gelen bilgiler doğrultusunda, motosikletle gelen şüphelilerin ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını saptadı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ SALDIRILAR

Öte yandan, saldırının gerçekleştiği iş yeri ile aynı binada yer alan emlak ofisine, 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş açıldığı öğrenildi. Bu durum, bölgede artan suç oranlarına dikkat çekiyor.