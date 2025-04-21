Küçükçekmece’de Silah Açıldı, Şüpheliler Kaçtı

ŞÜPHELİLERİ İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz olan kişilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırı olayı meydana geldi. Sultanmurat Mahallesi Emsal Sokak’taki bir motosiklet tamirhanesine gelen iki motosikletli şüpheli, iş yerinin önünde dört el silah ateşi açtıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Bu saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinin yanı sıra sokakta park halindeki bir otomobile mermiler isabet etti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve iş yeri ile çevresinde detaylı incelemeler yapıldı. Saldırıyı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Saldırı sırasında aracına kurşun isabet eden esnaf Zekeriya Karakılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde iş yerinde bulunurken dört el silah sesi duyduklarını söyledi. “Silah seslerini duyunca kendimizi yere attık. Sonra dışarıya çıktık. Önce kuru sıkı zannettik. Her taraf barut kokuyordu. Yandaki motosiklet tamircisinin kurşunlandığını gördük. Saldırganları göremedik. Sadece plakasız beyaz bir motosiklet olduğu ifade edildi.” şeklinde konuştu.