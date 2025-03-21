Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul Küçükçekmece’de bir araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Saldırgan ya da saldırganların olay yerinden beyaz renkli bir araçla kaçtıkları bilgisi verildi. Olay bölgesinde yapılan incelemede 34 adet boş mermi kovanı bulundu. Saldırı, Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi’nde, öğle saatlerinde gerçekleşti.

SALDIRI ANI VE SÜREÇ

Olayın detaylarına göre, 34 DOJ 397 plakalı araçta bulunan iki kişi, başka bir araç tarafından takip ediliyordu. Sokak başında beyaz renkli bir aracın önlerini kesmesiyle birlikte, iki kişiye silahlı saldırıda bulunuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine hızlı bir şekilde çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Ambulansla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan bir kişiyi hastaneye götürdü. Diğer kişi ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

POLİS VE SAVCILIK ÇALIŞMALARI

Saldırının meydana geldiği sokakta inceleme yapan polis ekipleri, 34 adet boş mermi kovanı buldu. Bu kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak savcılık incelemesi sonrasında bir soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri henüz açıklanmazken, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olay anına tanık olan bir vatandaş, yaşananları “Silah sesleri duydum, cama çıktım. Aynı sizin gördüğünüz bu manzarayı gördüm. Yaralının biri araç içinden çıktı, diğeri de ateş altında orada ölmüştü. Şahıslar kaçtı, sanırım bunlar takip ediyorlarmış” şeklinde anlattı.