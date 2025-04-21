Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SİLAHLI SALDIRI

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz kişiler tarafından bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sultanmurat Mahallesi Emsal Sokak’taki motosiklet tamirhanesine gelen iki motosikletli saldırgan, iş yerine dört el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yeri ile sokakta park eden bir otomobile mermiler isabet etti. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEMELERİ BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis, iş yeri ve çevresinde detaylı bir inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kimselerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Merminin isabet ettiği aracın sahibi esnaf Zekeriya Karakılıç, gazetecilere olay anında yaşadıklarını anlattı. Akşam saatlerinde iş yerinde otururken dört el silah sesi duyduklarını söyleyen Karakılıç, “Silah seslerini duyunca kendimizi yere attık. Sonra dışarı çıktık. Önce kuru sıkı zannettik. Her taraf barut kokuyordu. Yandaki motosiklet tamircisinin kurşunlandığını gördük. Saldırganları göremedik. Sadece plakasız beyaz bir motosiklet olduğu ifade edildi.” şeklinde konuştu.