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Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI

Küçükçekmece’de bulunan bir iş yerine, kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti. Olay, Mehmet Akif Mahallesi Uzay Sokak’taki iş yerinde meydana geldi. Saldırıda yaralanan kimse olmaması sevindirirken, iş yerine isabet eden 13 kurşun belirlendi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPMAKTA

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, adrese motosikletle gelen şüphelilerin ateş ettikten sonra hızlıca kaçtıkları tespit edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Öte yandan, saldırının gerçekleştiği iş yeri ile aynı binada bulunan bir emlak ofisine, daha önce 17 Nisan’da pompalı tüfekle ateş açıldığı öğrenildi.

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