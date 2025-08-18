Haberler

Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEĞİ

Küçükçekmece’de, akşam saat 21.00 sıralarında yaşanan bir olayda, bir genç adam kız arkadaşıyla yolda yürüyüş yaparken silahlı saldırıya uğradı. Olay, Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde gerçekleşti. Motosikletli iki kişi, kaldırımda yürüyen gence saldırarak ateş etti.

SAĞLIK DURUMU VE YARDIM

Silahlı saldırıda bacağından yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olay sonrası, güvenlik kameralarına yansıyan anların incelenmesi için polis ekipleri hemen harekete geçti. Saldırganları yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, soruşturma devam ediyor.

