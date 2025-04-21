Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı Meydana Geldi

SİLAHLI SALDIRI YAŞANDI

İstanbul Küçükçekmece’de bir motosiklet tamirhanesi, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda herhangi bir ölüm ya da yaralanma kaydedilmezken, kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Saldırı, akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki şahıs, tamirhanenin önünde durdu. Şüphelilerden biri, iş yerine art arda ateş açtıktan sonra kendi motosikletleriyle olay yerinden uzaklaştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda saldırıda iş yerinin yanı sıra park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Esnaf Zekeriya Karakılıç, “Saat 20.25 sularında çok yakın bir mesafeden 3-4 el silah sesi duyduk, kendimizi yere attık. Daha sonra dışarı çıkınca, önce durumu kuru sıkı zannettik. Etrafta barut kokusu vardı. Kimseyi göremedik. Dışarı çıkınca motosiklet tamirhanesinin ve kendi park halindeki aracımın arka bagajına kurşun isabet ettiğini gördük. Hemen polisi aradık ve olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesini bekledik. Tutanaklar tutuldu. Çok şükür cana gelen bir şey yoktu. Olay gerçekleştiği sırada dükkan açıktı” şeklinde konuştu. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.