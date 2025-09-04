Küçükçekmece’de Tır Altgeçitte Sıkıştı

Olayın Gelişimi

Küçükçekmece’de sünger taşıyan bir tır, altgeçitte sıkıştı. Olay, Yenimahalle Hatboyu Caddesi’nde meydana geldi. 41 K 1750 plakalı tırın sürücüsü, altgeçidin yüksekliğini yanlış hesaplayarak aracı ile altgeçide girmeye çalıştı. Tır tavana çarparak burada sıkıştı.

Kurtarma Çalışmaları

Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışma olayında, tır sürücüsünün oğlu olduğu belirlenen bir çocuk hafif yaralar aldı. Yaralı çocuk, sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edildi. Ekipler, sıkışan tırı kurtarmak için çalışmalarına başladı. Lastik havası indirilen tır, geri manevra yaparak altgeçitten çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.