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Küçükçekmece’de Tır Bina Girişine Çarptı

İNŞAAT MALZEMESİ YÜKLÜ TIRIN ÇARPTIĞI BİNADA HASAR OLUŞTU

Küçükçekmece’de, inşaat malzemesi taşıyan bir tırın bir binaya çarpması sonucu hasar gerçekleşti. Tevfikbey Mahallesi Dördüncü Mutlu Sokak’ta, yokuş aşağı inen 34 EFS 131 plakalı tır, sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu 1. Çakır Sokak’taki 2 katlı bir binaya çarptı.

KAZADA BİNA GİRİŞİNDE ZARAR MEYDANA GELDİ

Kaza sonucunda, binanın girişindeki duvar ve demir sundurmanın hasar gördüğü belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hemen polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olaya müdahale eden ekipler, yaralanan olmadığı bilgisini verdi ve tırın kaldırılması için gerekli çalışmalara başladı.

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