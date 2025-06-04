Küçükçekmece’de Torpil Patladı, Panic Yaşandı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE PATLAYICI PANİĞİ

Küçükçekmece’de bir balkon üzerine atılan torpil, büyük bir paniğe yol açtı. Torpilin patlamasıyla meydana gelen anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

OLAY ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Kimliği belirsiz üç çocuk, bir evin balkonuna torpil atıyor. Torpilin balkonda patlamasıyla çevredeki insanlar kısa bir şok yaşıyor. Patlama sonucu balkonda ufak çaplı hasar oluşurken, olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kameralarına yansıyor. Kamera kayıtlarında çocukların torpili attıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Patlama sonrası meydana gelen duman ve patlama görüntüleri de kaydedilmiş durumda.

TEPKİLER VE SONUÇ

Olaydan dolayı herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindiriyor, ancak apartman sakinleri duruma tepki gösteriyor. Olay, mahallede endişe yaratırken, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.