Küçükçekmece’de Trafik Kazası Oldu

KAZADA CAN KAYBI YAŞANDI

Küçükçekmece’deki TEM Otoyolu’nda bir otobüs ile bir hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk tespitlere göre bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralıların bulunduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

KAZA YERİNDE ACİL MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde yaşanan bu kazada, otobüs ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana geldi. Olay yerinde acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale etmekte. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinin ulaşıma kapandığı bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları hala devam ediyor.