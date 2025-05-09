Küçükçekmece’de Yangın Bina Yıktı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Küçükçekmece’de bir beyaz eşya deposunda başlayan yangın, kısa süre içinde 3 katlı binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiyle, birçok beyaz eşya kullanılamaz hale geldi ve binada ciddi hasar oluştu. Yangın, gece yarısı saat 01.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında yer alan beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Hızla büyüyen alevler, binanın tamamını etkisi altına aldı. Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada yaşayan kişiler tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. 3 katlı bina ve giriş katındaki işyeri, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan onlarca beyaz eşya da alevler tarafından yok oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak olayda herhangi bir ölü veya yaralı kaydedilmedi. Yangının nedenine ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ YANGINI ANLATTI

Yangının 15 dakika süresince alevle devam ettiğini belirten mahalle sakini Salih Kartal, durumu şöyle aktardı: “Normalde Cemil Abi’nin dükkanı sokağın başındaydı. Sanırım burayı depo olarak kullanıyor. Kendisi, cadde başındaki dükkana gidip gelirken buranın alev aldığını söylüyor. Başka biri içeriye bir şey atmış olabilir, diyor. Ölen ya da yaralanan yok ama yaklaşık 15 dakika kadar alevli bir şekilde yandı. Bütün mahalle aşağı indik. Binada çok zarar gördü.”

– İSTANBUL