Küçükçekmece’de Yangın, Paniğe Neden Oldu

GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Küçükçekmece’de bir iş hanının zemin katında çıkan yangın sonucu dükkan içerisindeki ayakkabılar yandı. Olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı fakat çevrede büyük bir panik yaşandı. Yangın, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunan bir iş hanısındaki ayakkabı dükkanında ortaya çıktı.

YANGINA ELEKTRİK KISMI NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre ayakkabı dükkanının kapısında elektrik nedeniyle kısa devre yaşanması yangının çıkmasına sebep oldu ve alevler hızla iş yerinin içine yayıldı. Yangını gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış anında iş hanında ve ayakkabı dükkanında kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Olay sonrası polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.