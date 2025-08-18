Küçükçekmece’deki Kadın Camiyi Kırdı

OLAYIN BAŞLANGICI

İstanbul Küçükçekmece’de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir genç kadın, mahalle sakinlerini endişelendiren bir olaya neden oldu. İddialara göre, genç kadın bir caminin kapısını taşla kırarak içeri girdi. Bu olay, çevrede bulunanların dikkatini çekti ve durumu hızla endişe verici hale getirdi.

KALABALIK VE İKNA ÇABALARI

Kadın, caminin ikinci katına çıkarak pencereden aşağıya sarkmaya başladı ve yüksek sesle bağırmaya başladı. Mahalledeki kişiler, bu durumu fark ederek hızla toplandı ve genç kadının düşme ihtimaline karşı onu ikna etmeye çalıştı. Ancak, kalabalığın uyarılarına aldırış etmeyen kadın, bağırışlarıyla durumu daha da gerginleştirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, genç kadının camiden güvenli bir şekilde indirilmesini sağladı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumunu kontrol altına aldığı bildirilen genç kadın ile ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı.