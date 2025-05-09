Küçükçekmece’deki Yangın 3 Katlı Binayı Yaktı

YANGIN KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR DEPOYU SARDI

Küçükçekmece’de beyaz eşya deposunda başlayan yangın, hızla 3 katlı binayı etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucunda birçok beyaz eşya kullanılamaz hale geldi ve binada geniş çapta hasar oluştu. Yangın, saat 01.00 sıralarında Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi.

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, 3 katlı binanın giriş katındaki beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina sakinleri tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangın sebebiyle 3 katlı bina ve giriş katında bulunan dükkan kullanılamaz hale gelirken, birçok beyaz eşya da alevlere kapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu alevler tamamen kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan kişi olmadı. Yangınla ilgili yetkililer inceleme başlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

Mahalle sakini Salih Kartal, yangının 15 dakika boyunca alevli bir şekilde yandığını belirtti. Kartal, “Normalde Cemil Abi’nin dükkanı sokağın başındaydı. Sanırım bu alanı depo olarak kullanıyor. Kendisi, cadde başındaki dükkanına gidip gelene kadar burası alev almış. Başka birinin içeriye bir şey atmış olabileceğini düşünüyor. Ölen ya da yaralanan yok, ancak bu yangın yaklaşık 15 dakika kadar alevli durumda sürdü. Bütün mahalle aşağı indi. Binada büyük zarar oluştu” diye konuştu.