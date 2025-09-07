Küçükçekmece’deki Yönetim Krizi Başladı

YÜKSEK AİDATLAR SİTE SAKİNLERİNİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Küçükçekmece’de 2 bin 800 konut bulunan bir sitede, sahte vekaletle göreve geldiği iddia edilen yönetim, yüksek aidat talepleriyle site sakinlerini zor durumda bırakıyor. İddialara göre yönetimin belirlenmesinde sahte vekaletler kullanılması, yüksek aidatların ortaya çıkmasına yol açtı ve bu durum site sakinlerini endişelendirdi. Yönetim krizi yargıya taşınmış durumda.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Ayşe Tokyaz cinayetinin işlendiği bilinen bu sitede, yönetime karşı tepkiler yükseliyor. Site sakinleri, yüksek aidatlarla birlikte yönetimin sahte vekalet kullanarak usulsüz bir şekilde yönetime geldiğini düşünüyor. Aidatlar arasındaki farklılıklar da sitede yaşayanların tepkisini artırıyor. Yönetim aleyhine dava açan site sakinleri, yetkilileri konuyla ilgili inceleme yapması için çağırdı. Bugün, sitenin giriş kısmında toplanarak yönetimi protesto ettiler.

BİR KAYGILARIMIZ VAR: GÜVENLİK

İmdat Atabey adındaki bir site sakini, “Küçükçekmece’nin en büyük sitesi. 2 bin 800 konutun bulunduğu, 12 bin insanın yaşadığı bir sitede yaşıyoruz. Fakat site demek için bin şahit lazım. Afrika çölünden beter. Sularımız akmıyor. Musluk suları paslı akmakta. Can güvenliğimiz tehlikede. Güvenlik giriş çıkışları hiç kontrollü değil. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Göletimiz kimyasal boyalarla mavi renk alıyor. Usulsüz bir seçimle burayı yönetenler 7 yıldır burada. Biz yargıya başvurduk, bu dava devam ediyor” dedi.

HEM HAYVANLARA HEM İNSANLARA ŞİDDET UYGULANIYOR

Hasan Er ise, site içinde yaşananların daha da ciddi boyutlarda olduğunu belirtiyor. “Bu sitede büyük sorunlar var. Güvenlik personeli bizim kedimizi öldürdü. Şikâyet ettik ama yönetim bu olayın üzerine gitmiyor. Hayvanlara karşı çok büyük şiddet uygulanıyor. Güvenlik görevlisi hala burada. Biz hem kendimiz hem hayvanlarımız için bu durumu duyurmak istiyoruz. Yönetim çözüm yerine insanlara saldırıda bulunuyor. Bu durum çok açık ve net birçok suç işlenmesine yol açıyor” ifadelerini kullanarak durumu aktardı.